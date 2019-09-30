متسيبوش الناس للشائعات.. أحمد موسى يطالب الحكومة بالكشف عن سبب تأخر ترقيات أقرها السيسي

طالب الإعلامي أحمد موسى، الحكومة بالحديث للناس عن سبب تأخير تنفيذ الترقيات التي أقرها الرئيس السيسي في 30 مارس الماضي.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الرئيس السيسي في 30 مارس الماضي اتخذ قرارات تاريخية برفع الحد الأدنى للأجور والترقيات في الحكومة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى موجها حديثه للحكومة "طمنوا الناس ومتسيبوهمش للشائعات عشان محدش يلعب في دماغهم".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى "تدخل الرئيس السيسي لحل كل المشاكل الخاصة بالتموين والبطاقات أثلج صدور محدودي الدخل".