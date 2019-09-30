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ثقافة

ابتداءً من الغد.. ولاد البلد تقدم 20 عرضا في سيناء

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح إن فريق عمل العرض المسرحي " ولاد البلد" ينطلق اليوم إلى محافظة جنوب سيناء استعدادا لتقديم أول ليالي عرضه غدا الثلاثاء على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ و حتى ٩ أكتوبر في تمام ١٢ ظهرا ، حيث تركز العروض على الجمهور من طلاب المدارس، وتنطلق بعدها العروض بالمحافظة حتى ٢٠ أكتوبر ليقدم العرض ٢٠ ليلة عرض، يغطى بهم مناطق مختلفة بالمحافظة منها الطور، وادي خريزة، وادي مندر، مركز شباب شرم الشيخ، و معسكرات الأمن المركزي بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ و التي أعلنها الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح شهر يوليو الماضي، وهي ضمن مبادرة مسرح المواجهة والتجوال بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم، و الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزارة الداخلية.

جدير بالذكر أن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح هذا العام بدأت من يوليو الماضي بعرض "ولاد البلد" و الذي قدم عروض بمحافظات سوهاج، البحر الأحمر، الأقصر، بينما قدم عرض " أمر تكليف" عروضه بمحافظة سوهاج.

عرض " ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.
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