الداخلية: إحباط تهريب 4 ملايين شمروخ قبل دخولها البلاد من ميناء الإسكندرية ..فيديو

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب "أربعة ملايين" عبوة ألعاب نارية والشماريخ إلى داخل البلاد، استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم فى شتى صورها، وخاصةً جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد.



