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حوادث

الداخلية: إحباط تهريب 4 ملايين شمروخ قبل دخولها البلاد من ميناء الإسكندرية ..فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:27 م
صدى البلد
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محمد صبري - أحمد مهدي
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب "أربعة ملايين" عبوة ألعاب نارية والشماريخ إلى داخل البلاد، استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، وتفعيل آليات مكافحة الجرائم فى شتى صورها، وخاصةً جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى التابعة لقطاع أمن المنافذ وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط ("4,000,000" عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام) وكميات كبيرة من أدوية إنقاص الوزن غير المرخصة بميناء الدخيلة البحرى قبل دخولها البلاد.
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