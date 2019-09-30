ضرة سابقة برتبة صديقة.. دينا الشربينى وشيرين رضا الأبرز

حالة من الجدل إثارتها الصداقة التى جمعت بين الفنانتين شيرين رضا ودينا الشربينى، خاصة وأن الأولى الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، ودينا الشربينى تعد الزوجة الحالية هو التوصيف الذى خرج بها أحد البيانات الصحفية التابع لها.



حيث صنعت حالة الصداقة التى تجمعها حالة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، خاصة بعد أن صرحت شيرين رضا أن دينا الشربينى هى أول من بعث لها بالكوميكس الخاص بأغنية يوم تلات والتى طرحها الفنان عمرو دياب.



تلك العلاقة ليست الأولى فى الوسط الفنى فقد سبق وأن صرحت أصالة أنها على علاقة طيبة للغاية بإنجى علي طليقة زوجها المخرج طارق العريان.

