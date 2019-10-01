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حوادث

اليوم.. نظر تجديد حبس 10 متهمين في بث أخبار كاذبة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
محاكمة
محاكمة
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أحمد مهدي
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، نظر تجديد حبس 10 متهمين، لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بمكملين 2، في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.‎
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