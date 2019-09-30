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رياضة

المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا للقاء الإسماعيلي في الدوري

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:44 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه الأساسي مساء اليوم على أحد ملاعب مدينة برج العرب استعدادًا للقاء شقيقه الاسماعيلي والذي يقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحرص الكابتن ايهاب جلال كعادته قبيل المران على الاجتماع بلاعبيه مؤكدًا لهم ضرورة بذل قصارى الجهد خلال المباراة المقبلة التي تأتي أمام منافس قوي وعنيد يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين في خطوطه الثلاثة ويقوده جهاز فني كفء بقيادة الصربي ميودراج.

وأضاف أن الإسماعيلي سيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه في أولى مبارياته بالدوري خارج ملعبه على الجونة العنيد وكذلك تخطيه قبل أيام عقبة فريق أهلي بنغازي الليبي والوصول لدور الستة عشر من دوري أبطال العرب، مشددًا على ضرورة اقتناص الفرص السهلة والتركيز التام سواء في الجوانب الدفاعية أو الهجومية.

و ركز الكابتن ايهاب جلال خلال المران على النواحي التكتيكية والخططية الملائمة لملاقاة فريق الإسماعيلي ، وشهد المران مشاركة الثلاثي مفتاح طقطق وعماد فتحي وبهاء مجدي والذين غابوا عن مباراة أمس أمام ماليندي بطل زنجبار في الكونفدرالية الافريقية والتي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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