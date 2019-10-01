بعد ساعات.. نظر تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

تنظر الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة تجديد حبس 8 متهمين في اتهماهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 598 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.



وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين، قد دفعت بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وانتفاء صلة المتهم بجريمة الانضمام لتنظيم الدولة "داعش"، وخلو الأوراق مما يثبت انضمامه.



وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي واعتناق أفكاره، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ونشر أفكار التنظيم بين مخالطتهم.