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فن

هند صبرى لـ صدى البلد: هكذا ساهم الجونة السينمائى فى إنجاز فيلمى الجديد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:05 م
هند صبرى والزميل
هند صبرى والزميل محمد نبيل
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محمد نبيـل
أكدت النجمة أن دور المهرجانات السينمائية حيوى ومهم للغاية فى صناعة السينما بشكل عام، وهو ما قد يجهله البعض ويشن الهجوم دون وعى حقيقى.

وقالت هند صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": مهرجان الجونة السينمائى على سبيل المثال ساهم بشكل فعال فى إنجاز فيلمى الجديد "نورا تحلم.

وأضافت هند صبرى: عام 2017، جاءت المخرجة هند بوجمعة للمشاركة في صندوق دعم مشاريع الأفلام بهذا العمل عبر منصة الجونة السينمائية، واستحقت دعما ماليا جعلها تستطيع المضي في تنفيذ الفيلم، وفى العام الماضى 2018 عرضت على بطولة هذا الفيلم في مهرجان الجونة أيضا بحضور المنتج، واتفقنا على كافة التفاصيل، واليوم ها وقت أنجز الفيلم وتم عرضه أيضا في الجونة، فأنا فخوره بالانتماء إلى هذا المهرجان الرائع كفنانة عربية قبل أن أكون كعضو بلجنته الاستشارية العليا.

نورا تحلم من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها، ويشارك فى بطولته لطفي العبدلي، حكيم بو مسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف.

وتلعب هند به شخصية نورا وهو مستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.
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