الفسيخ القاتل .. من الإسكندرية إلى الشرقية تزايد حالات التسمم وسط تحذيرات بمنع تناوله

" لا تتناولوا الفسيخ " هكذا طالب مركز السموم بمحافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية عقب تزايد حالات التسمم من تناول الفسيخ إلي 21 حالة، ولم يتقصر الأمر علي ذلك بل امتدت عدوى التسمم بالفسيخ القاتل .. من الإسكندرية إلي محافظة الشرقية والتي أعلنت مستشفى الزقازيق العام استقبال 5 حالات مصابة باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة الفسيخ، وذلك وسط حملات وتحذيرات بمنع تناول الفسيخ حتي وإن كان معدا بالمنزل.
بداية حالات التسمم بالفسيخ
أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية عن استقبال 11 حالة تسمم بالفسيخ خلال 36 ساعة، بسبب تناول السمك المملح الفسيخ، وأعقبها بساعات قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مركز السموم بمستشفيات الجامعة، أعلن ارتفاع حالات الإصابة بالفسيخ الفاسد إلي 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ غير صالح، محذرا من تناول الفسيخ في هذه الفترة، لاسيما أن الفيروس يعد شديد الخطورة، حيث وصلت أعمار المصابين بالتسمم إلى 55 عاما، وهم من قاطنى محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.
مركز السموم يطالب بالامتناع عن تناول الفسيخ
وأصدر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، بيانا يطالب المواطنين بالامتناع فورًا عن تناول أسماك الفسيخ بعد أن رصد مؤخرًا عددا كبيرا من حالات التسمم الناتجة عنه، أغلبهم في حالة خطرة وغير مستقرة بحسب ما أكد، حيث شدّد المركز إلى الامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناول الفسيخ مهما كان مصدره موثوقا فيه أو حتى الذي تم تجهيزه داخل المنازل.
ولم يحدد المركز في بيانه المصدر وراء الفسيخ الفاسد، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن معرفة السبب الحقيقي وراء ظهور هذه الحالات في هذا الوقت.
تزايد حالات تسمم الفسيخ إلي 21 حالة
فيما ارتفعت أعداد المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناول الفسيخ داخل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية إلى 21 حالة حتى الآن بينهم طفل رضيع.،قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن مصدر التسمم بتناول الفسيخ غير معروف حتى الآن، متوقعة أن الفسيخ قبل مرحلة التمليح أصيب بنوع من البكتيريا زادت خطورته حيث أن المصابين أعمارهم متفاوتة وبينهم طفل عمره سنة ونصف السنة ورجل يبلغ من العمر 50 عاما، من محافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ ومنهم 13 مريضا حصلوا على المصل المضاد لتسمم الفسيخ، فيما جرى حجز 11 حالة بوحدة العناية المركزة.
خروج 5 مصابين بعد تحسن حالتهم والأمصال متوفرة
وأعلنت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الرعاية الأساسية الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه تم خروج خمسة مرضى من المستشفى بعد تحسن حالتهم عقب إصابتهم بتسمم الفسيخ، كما تم حجز أربعة مرضى آخرين تحت الملاحظة بقسم السموم بالمستشفى، في حين تم حجز تسعة مرضى بالعناية المركزة منهم ثلاثة على أجهزة التنفس الصناعي.
وأضافت سلطان "أنه تم إعطاء المصل الخاص بالتسمم الممباري للحالات التي تم حجزها بالعناية، مع سحب عينات دم وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحديد نوع الميكروب، مؤكدة أن المصل متوافر بمديرية الشئون الصحية.
حملات علي محلات الفسيخ بالإسكندرية
وقال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم التواصل مع محافظة الإسكندرية للقيام بحملات على محلات الفسيخ لأخذ عينات من أسماك الفسيخ الموجودة بالأسواق لفحصها والتأكد من سلامتها، من جانبه أكد الدكتور أحمد عثمان، عميد طب الإسكندرية أن هذه الحوادث تعد سابقة خطيرة وكارثية وتؤكد خطورة الميكروب هذه المرة، مؤكدًا أن كلية الطب تتابع تلك الظاهرة بدقة وعناية شديدين.
وأوضح أنه تم إعطاء المصل لـ 12 حالة تكلفة المصل الواحد منها 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك سبعة أطفال أقل من ست سنوات من بين الحالات، مشيرا إلى أن المركز استنفذ المخزون بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة وتم التواصل مع وزارة الصحة للحصول على أمصال أخرى، وأكد أن إدارة الجامعة تعكف على دراسة تلك الظاهرة هل الأسماك من مصدر واحد ام الأسماك الموجودة في رشيد وإدكو .
صحة البرلمان تحذر من الفسيخ.. به ميكروب مجهول
فيما طالب النائب سامى المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب بسرعة تحرك وزارة الصحة لتوفير الأمصال اللازمة لعلاج مصابى الفسيخ بالإسكندرية سوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية ورعايتهم رعاية كاملة، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بالتسمم الغذائى بسبب تناول الفسيخ لـ 21 حالة، موضحا أن ارتفاع عدد المصابين أمر غاية الخطورة ويتطلب تدخلا سريعا من الإعلام لتنبيه المواطنين من تناول الفسيخ، إضافة إلى تحرك الجهات المعنية لأخذ عينات من الفسيخ الموجود بالاسواق وتحليلها وكذا عينات من المصابين وتحليلها لمعرفة نوع المرض المنتشر حاليا.
وحذر عضو لجنة الصحة المواطنين من تناول الفسيخ فى الوقت الحالى نظرا لانتشار ميكروب مجهول به حتى تتخذ الإجراءات اللازمة للوقف على أسباب الظاهرة واتخاذ ما يلزم.
عدوى التسمم بالفسيخ تنتقل الي الشرقية
فيما انتقلت عدوى الإصابة بتسمم الفسيخ إلي محافظة الشرقية حيث استقبل مستشفى الزقازيق العام 5 حالات مصابة باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة أسماك مملحة "فسيخ"، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وأخذ عينات من القيء والإسهال لتحليلها، ومن جانبه فقد أكد الدكتور "هشام شوقي مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة الرعاية الصحية لجميع الحالات، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للحالات مستقرة حيث تفقد الحالات يرافقه الدكتور "أحمد عمر" أستاذ قسم السموم بكلية الطب بجامعة الزقازيق والمشرف على قسم السموم بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.
بداية حالات التسمم بالفسيخ
أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية عن استقبال 11 حالة تسمم بالفسيخ خلال 36 ساعة، بسبب تناول السمك المملح الفسيخ، وأعقبها بساعات قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مركز السموم بمستشفيات الجامعة، أعلن ارتفاع حالات الإصابة بالفسيخ الفاسد إلي 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ غير صالح، محذرا من تناول الفسيخ في هذه الفترة، لاسيما أن الفيروس يعد شديد الخطورة، حيث وصلت أعمار المصابين بالتسمم إلى 55 عاما، وهم من قاطنى محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.
مركز السموم يطالب بالامتناع عن تناول الفسيخ
وأصدر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، بيانا يطالب المواطنين بالامتناع فورًا عن تناول أسماك الفسيخ بعد أن رصد مؤخرًا عددا كبيرا من حالات التسمم الناتجة عنه، أغلبهم في حالة خطرة وغير مستقرة بحسب ما أكد، حيث شدّد المركز إلى الامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناول الفسيخ مهما كان مصدره موثوقا فيه أو حتى الذي تم تجهيزه داخل المنازل.
ولم يحدد المركز في بيانه المصدر وراء الفسيخ الفاسد، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن معرفة السبب الحقيقي وراء ظهور هذه الحالات في هذا الوقت.
تزايد حالات تسمم الفسيخ إلي 21 حالة
فيما ارتفعت أعداد المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناول الفسيخ داخل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية إلى 21 حالة حتى الآن بينهم طفل رضيع.،قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن مصدر التسمم بتناول الفسيخ غير معروف حتى الآن، متوقعة أن الفسيخ قبل مرحلة التمليح أصيب بنوع من البكتيريا زادت خطورته حيث أن المصابين أعمارهم متفاوتة وبينهم طفل عمره سنة ونصف السنة ورجل يبلغ من العمر 50 عاما، من محافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ ومنهم 13 مريضا حصلوا على المصل المضاد لتسمم الفسيخ، فيما جرى حجز 11 حالة بوحدة العناية المركزة.
خروج 5 مصابين بعد تحسن حالتهم والأمصال متوفرة
وأعلنت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الرعاية الأساسية الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه تم خروج خمسة مرضى من المستشفى بعد تحسن حالتهم عقب إصابتهم بتسمم الفسيخ، كما تم حجز أربعة مرضى آخرين تحت الملاحظة بقسم السموم بالمستشفى، في حين تم حجز تسعة مرضى بالعناية المركزة منهم ثلاثة على أجهزة التنفس الصناعي.
وأضافت سلطان "أنه تم إعطاء المصل الخاص بالتسمم الممباري للحالات التي تم حجزها بالعناية، مع سحب عينات دم وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحديد نوع الميكروب، مؤكدة أن المصل متوافر بمديرية الشئون الصحية.
حملات علي محلات الفسيخ بالإسكندرية
وقال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم التواصل مع محافظة الإسكندرية للقيام بحملات على محلات الفسيخ لأخذ عينات من أسماك الفسيخ الموجودة بالأسواق لفحصها والتأكد من سلامتها، من جانبه أكد الدكتور أحمد عثمان، عميد طب الإسكندرية أن هذه الحوادث تعد سابقة خطيرة وكارثية وتؤكد خطورة الميكروب هذه المرة، مؤكدًا أن كلية الطب تتابع تلك الظاهرة بدقة وعناية شديدين.
وأوضح أنه تم إعطاء المصل لـ 12 حالة تكلفة المصل الواحد منها 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك سبعة أطفال أقل من ست سنوات من بين الحالات، مشيرا إلى أن المركز استنفذ المخزون بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة وتم التواصل مع وزارة الصحة للحصول على أمصال أخرى، وأكد أن إدارة الجامعة تعكف على دراسة تلك الظاهرة هل الأسماك من مصدر واحد ام الأسماك الموجودة في رشيد وإدكو .
صحة البرلمان تحذر من الفسيخ.. به ميكروب مجهول
فيما طالب النائب سامى المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب بسرعة تحرك وزارة الصحة لتوفير الأمصال اللازمة لعلاج مصابى الفسيخ بالإسكندرية سوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية ورعايتهم رعاية كاملة، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بالتسمم الغذائى بسبب تناول الفسيخ لـ 21 حالة، موضحا أن ارتفاع عدد المصابين أمر غاية الخطورة ويتطلب تدخلا سريعا من الإعلام لتنبيه المواطنين من تناول الفسيخ، إضافة إلى تحرك الجهات المعنية لأخذ عينات من الفسيخ الموجود بالاسواق وتحليلها وكذا عينات من المصابين وتحليلها لمعرفة نوع المرض المنتشر حاليا.
وحذر عضو لجنة الصحة المواطنين من تناول الفسيخ فى الوقت الحالى نظرا لانتشار ميكروب مجهول به حتى تتخذ الإجراءات اللازمة للوقف على أسباب الظاهرة واتخاذ ما يلزم.
عدوى التسمم بالفسيخ تنتقل الي الشرقية
فيما انتقلت عدوى الإصابة بتسمم الفسيخ إلي محافظة الشرقية حيث استقبل مستشفى الزقازيق العام 5 حالات مصابة باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة أسماك مملحة "فسيخ"، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وأخذ عينات من القيء والإسهال لتحليلها، ومن جانبه فقد أكد الدكتور "هشام شوقي مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة الرعاية الصحية لجميع الحالات، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للحالات مستقرة حيث تفقد الحالات يرافقه الدكتور "أحمد عمر" أستاذ قسم السموم بكلية الطب بجامعة الزقازيق والمشرف على قسم السموم بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.