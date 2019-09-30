الفسيخ القاتل .. من الإسكندرية إلى الشرقية تزايد حالات التسمم وسط تحذيرات بمنع تناوله

الفسيخ القاتل .. من الإسكندرية

تزايد حالات تسمم الفسيخ إلي 21 حالة





خروج 5 مصابين بعد تحسن حالتهم والأمصال متوفرة

وأعلنت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الرعاية الأساسية الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه تم خروج خمسة مرضى من المستشفى بعد تحسن حالتهم عقب إصابتهم بتسمم الفسيخ، كما تم حجز أربعة مرضى آخرين تحت الملاحظة بقسم السموم بالمستشفى، في حين تم حجز تسعة مرضى بالعناية المركزة منهم ثلاثة على أجهزة التنفس الصناعي.



وأضافت سلطان "أنه تم إعطاء المصل الخاص بالتسمم الممباري للحالات التي تم حجزها بالعناية، مع سحب عينات دم وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحديد نوع الميكروب، مؤكدة أن المصل متوافر بمديرية الشئون الصحية.



حملات علي محلات الفسيخ بالإسكندرية

وقال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم التواصل مع محافظة الإسكندرية للقيام بحملات على محلات الفسيخ لأخذ عينات من أسماك الفسيخ الموجودة بالأسواق لفحصها والتأكد من سلامتها، من جانبه أكد الدكتور أحمد عثمان، عميد طب الإسكندرية أن هذه الحوادث تعد سابقة خطيرة وكارثية وتؤكد خطورة الميكروب هذه المرة، مؤكدًا أن كلية الطب تتابع تلك الظاهرة بدقة وعناية شديدين.



وأوضح أنه تم إعطاء المصل لـ 12 حالة تكلفة المصل الواحد منها 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك سبعة أطفال أقل من ست سنوات من بين الحالات، مشيرا إلى أن المركز استنفذ المخزون بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة وتم التواصل مع وزارة الصحة للحصول على أمصال أخرى، وأكد أن إدارة الجامعة تعكف على دراسة تلك الظاهرة هل الأسماك من مصدر واحد ام الأسماك الموجودة في رشيد وإدكو .



صحة البرلمان تحذر من الفسيخ.. به ميكروب مجهول

فيما طالب النائب سامى المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب بسرعة تحرك وزارة الصحة لتوفير الأمصال اللازمة لعلاج مصابى الفسيخ بالإسكندرية سوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية ورعايتهم رعاية كاملة، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بالتسمم الغذائى بسبب تناول الفسيخ لـ 21 حالة، موضحا أن ارتفاع عدد المصابين أمر غاية الخطورة ويتطلب تدخلا سريعا من الإعلام لتنبيه المواطنين من تناول الفسيخ، إضافة إلى تحرك الجهات المعنية لأخذ عينات من الفسيخ الموجود بالاسواق وتحليلها وكذا عينات من المصابين وتحليلها لمعرفة نوع المرض المنتشر حاليا.

وحذر عضو لجنة الصحة المواطنين من تناول الفسيخ فى الوقت الحالى نظرا لانتشار ميكروب مجهول به حتى تتخذ الإجراءات اللازمة للوقف على أسباب الظاهرة واتخاذ ما يلزم.



عدوى التسمم بالفسيخ تنتقل الي الشرقية

فيما انتقلت عدوى الإصابة بتسمم الفسيخ إلي محافظة الشرقية حيث استقبل مستشفى الزقازيق العام 5 حالات مصابة باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة أسماك مملحة "فسيخ"، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وأخذ عينات من القيء والإسهال لتحليلها، ومن جانبه فقد أكد الدكتور "هشام شوقي مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة الرعاية الصحية لجميع الحالات، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للحالات مستقرة حيث تفقد الحالات يرافقه الدكتور "أحمد عمر" أستاذ قسم السموم بكلية الطب بجامعة الزقازيق والمشرف على قسم السموم بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.



ولم يحدد المركز في بيانه المصدر وراءالفاسد، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن معرفة السبب الحقيقي وراء ظهور هذه الحالات في هذا الوقت.فيما ارتفعت أعداد المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناولداخل مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية إلى 21 حالة حتى الآن بينهم طفل رضيع.،قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن مصدر التسمم بتناولغير معروف حتى الآن، متوقعة أنقبل مرحلة التمليح أصيب بنوع من البكتيريا زادت خطورته حيث أن المصابين أعمارهم متفاوتة وبينهم طفل عمره سنة ونصف السنة ورجل يبلغ من العمر 50 عاما، من محافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ ومنهم 13 مريضا حصلوا على المصل المضاد لتسمم الفسيخ، فيما جرى حجز 11 حالة بوحدة العناية المركزة.