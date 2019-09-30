قبول أطفال قوائم انتظار بئر العبد في مدارس رياض الأطفال

أعلن الدكتور سليمان شميط مدير الإدارة التعليمية في بئر العبد اليوم الإثنين عن قبول جميع الأطفال المدرجين على قوائم الاتنتظار من المتقدمين إلى رياض الأطفال بمدرسة الشعراوى.



وأشار شميط إلى أنه تم تكليف الدكتور مهدي سالم مدير التعليم الابتدائي بتحقيق مطالب المواطنين ، وعقد اجتماع مع أولياء أمور الأطفال المقبولين وعددهم 100 طفلا وطفلة ، والمدرجين على قوائم الانتظار وعددهم 33 طفلا وطفلة ممن لا توجد لهم أماكن فى رياض الأطفال بمدرسة الشعراوى ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم تشكيل لجنة لفحص جميع الملفات حسب السن والتي أسفرت عن قبول 100 طفل وطفلة حتى عمر 5 سنوات وشهرين و 8 أيام فى رياض الأطفال بمدرسة الشعرواى ، بجانب توزيع باقى الأطفال ذوى السن الأقل وعددهم 33 طفلا وطفلة على رياض الأطفال في مدرستي بئر العبد الابتدائية (20 طفلا وطفلة) والشهيد مرزوقة (13 طفلا وطفلة).



من جانبه ، أعلن سالم عابد وكيل الإدارة التعليمية أنه تم الاتفاق مع ادارة رياض الأطفال ، ومدرسة الشعراوي على مراعاة هؤلاء الأطفال لتكون لهم أولوية القبول في الصف الأول الابتدائي العام القادم بمدرسة الشعراوي طبقا لرغبات أولياء أمورهم.