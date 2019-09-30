الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معقل الحوثيين بمحافظة صعدة

حررت قوات الجيش اليمني بإسناد من مقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية مواقع جديدة، في تقدم وصف بـ "النوعي"، شرقي مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، أقصى شمال البلاد.



ونقلت قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الاثنين، عن قائد محور ازال، العميد ياسر الحارثي قوله إن :" قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية شنت هجومًا مزدوجًا على مواقع شرق (جبل شيحاط) ومواقع أخرى غرب (قرية آل مزهر) وحررت مواقع مهمة في مديرية باقم بصعدة"، مشيرًا إلى أن "أن العملية العسكرية التي نفذتها وحدات عسكرية مدربة كبدت الميليشيات الحوثية خسائر بالأرواح والعتاد، وأسفرت عن قتل وإصابة الكثير منهم".



وأشار قائد محور أزال، إلى أن كاميرات المراقبة والاستطلاع رصدت مجاميع ميليشيات الحوثي، وهي تلوذ بالفرار تاركة خلفها جثث القتلى والمصابين والكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي غنمها أبطال الجيش الوطني، مؤكدًا استمرار الجيش الوطني في عملياته العسكرية حتى يتم تحرير كامل الأراضي من ميليشيات الحوثي الإرهابية.