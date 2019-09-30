موقف المباني المقامة على منافع النيل من دفع قيمة الضريبة المفروضة

قال النائب أحمد المشنب، عضو مجلس النواب، تعليقًا على قرار منافع النيل والقيمة المفروضة على تلك المباني، إن المباني المقامة على منافع النيل مبنية منذ أكثر من 150 سنة.





وأضاف النائب أحمد المشنب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نعاني من القيمة المرتفعة المفروضة على المباني المبنية على منافع النيل والتي تقدر بـ 120 جنيهًا للمتر الواحد".





وتابع النائب أحمد المشنب، "معظم الأهالي المقيمين في تلك المنازل بسطاء يعيشون على قوت يومي".



