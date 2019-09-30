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توك شو

موقف المباني المقامة على منافع النيل من دفع قيمة الضريبة المفروضة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:38 م
أراضي زراعية
أراضي زراعية
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هاني حسين
قال النائب أحمد المشنب، عضو مجلس النواب، تعليقًا على قرار منافع النيل والقيمة المفروضة على تلك المباني، إن المباني المقامة على منافع النيل مبنية منذ أكثر من 150 سنة.

وأضاف النائب أحمد المشنب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نعاني من القيمة المرتفعة المفروضة على المباني المبنية على منافع النيل والتي تقدر بـ 120 جنيهًا للمتر الواحد".

وتابع النائب أحمد المشنب، "معظم الأهالي المقيمين في تلك المنازل بسطاء يعيشون على قوت يومي".

وأكمل النائب أحمد المشنب، "نحن نحترم حق الدولة ولكن أين هي المشاركة الاجتماعية، وأهالي تلك المنازل فقراء ومعدومي الدخل ولا يملكون أموال لدفع قيمة المفروضة على تلك المباني، ووزارة الري ديكتاتورية في قراراتها".
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