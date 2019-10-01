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اقتصاد

اليوم.. انطلاق معرض تراثنا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
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محمد صبيح
اعلنت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن اطلاق فعاليات معرض " تراثنا" لعرض منتجات الحرف اليدوية بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، لدعم الصناعات التراثية والحرفية علي مستوي الجمهورية.

قالت " جامع" في تصريحات لها، إن المعرض من المقرر استمراره لمدة 5 أيام بحضور نحو 500 جمعية أهلية وصاحب مشروع من المناطق الحدودية وعلي مستوي محافظات مصر.

أكدت " جامع" أن المعرض يستضيف عددا من الصناعات من بينها " الكليم، الإكسسوارات الحريمي و السجاد والمفروشات، الزجاج والخزف، النحاس وغيرها"، مؤكدة أن هناك دعما وتوجهات غير مسبوقة من قبل القيادة السياسية لدعم أصحاب الحرف اليدوية باعتبارها ضمن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرا لما توفره من فرص عمل.

ذكرت أن الجهاز يعمل المعرض على مساعدة العاملين بتلك المجالات الحرفية والفنية النادرة على تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا، مما يشجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات الأسواق العالمية لتكون من روافد التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
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