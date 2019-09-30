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رياضة

11 مباراة خلال 15 يوما.. منتخب الطائرة جاهز بالقوة الضاربة لمواجهة أستراليا فى بطولة العالم

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:15 م
أحمد عبد الدايم رئيس
أحمد عبد الدايم رئيس إتحاد الكرة الطائرة
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يسرى غازى
قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة ورئيس بعثة منتخبنا الوطنى الأول للرجال المتواجد حاليا باليابان للمشاركة فى بطولة العالم التى تنطلق غدا ولمدة 15 يوما، إن المنتخب جاهز للقاء المنتخب الأسترالي فى أولى مبارياته ببطولة العالم والتى تقام فى تمام الساعة الرابعة من فجر غد الثلاثاء.

وأشار عبد الدايم إلى أن الجهاز الفنى بقيادة الهولندي جيدو سوف يدفع بالقوة الضاربة والأوراق الرابحة للسيطرة على اللقاء، مضيفا أنه اجتمع مع اللاعبين والجهاز الفنى وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل الفوز بالمباراة والتي سوف تكون دافعا قويا فى المباريات المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية، مشددا على أن اللاعبين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم للإعلان عن الكرة الطائرة المصرية فى هذا المحفل العالمى الذى يجمع عظماء الكرة الطائرة فى العالم.

وأضاف أن المنتخب يلعب البطولة التى يشارك فيها 12 منتخبا دورى من دور واحد بخوض 11 مباراة فى 15 يوما، ويحصل المنتخب على أربعة أيام راحة خلال البطولة ، ثم يلعب منتخبنا مع إيران والبرازيل وكندا وروسيا أيام 2 و4 و5 و6 أكتوبر على الترتيب، ثم يلعب مع منتخبات إيطاليا وبولندا واليابان أيام 9 و10 و11 ، ويواجه منتخبات تونس والأرجنتين وأمريكا أيام 13 و14 و15 .

وأكد أن البعثة تضم 14 لاعبا هم أحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال ، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى ستة أفراد هم الهولندي جيدو مديرا فنيا ، وأحمد عاشور مدربا ، والدكتور أحمد سعودى طبيبا ، وسامح ظلام للعلاج الطبيعى ، ورجب قطب محللا ، وشريف الشمرلى مديرا للمنتخبات الوطنية .
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