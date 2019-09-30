للتوعية بالمياه.. توزيع 16 ألف معجون أسنان وفرشاة على تلاميذ الفيوم

قامت إدارة التوعية والإعلام بالادارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتنفيذ حملات توعية مائية وصحية لتلاميذ المدارس الابتدائية وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين الشركة والتربية والتعليم بالفيوم بعنوان "مدارسنا صحية بأيدينا".



وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان التوعية ونشر الثقافة المائية أولوية أولى من أولويات الشركة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة ترشيد استهلاك المياه وعدم الاسراف فيها وان المياه قضية أمن قومى وبالتالى تقوم إدارة التوعية والإعلام بتنفيذ عدة حملات توعوية للتلاميذ داخل مدارس المحافظة وتحديدا المرحلة الإبتدائية لأن التلميذ فى هذه السن على اتم الاستعداد لتبنى السلوكيات السليمة والتمسك بها وستظل عالقة فى ذهنه لفترات طويلة حتى يتشبع بهذه السلوكيات الايجابية بعيدا عن السلوكيات السيئة لان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر.



وأضاف درة أن الادارة تقوم بتفعيل دور الاذاعة المدرسية بطابور الصباح من إرسال عدة رسائل متعلقة بالتوعية المائية وضرورة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها من التلوث بجانب رسائل التغذية الصحية السليمه وطرق اختيار الاكل الصحى وغسيل اليدين والأسنان وعدم الإسراف فى المياه بجانب عرض فقرات فنيه واستعراضية واغان من اجل تعريف التلاميذ بأهمية المياه .



وأضاف انه تمت هذه اللقاءات بمدارس الحادقة وعبدالعظيم جمعة بالعزب وقلهانة الجديدة ومجمع قلهانة وعزبة قلمشاه وعبدالفتاح هندى ومفتاح وتم استهداف كل التلاميذ والمدرسين والإداريين وتم توزيع ٨ آلاف معجون اسنان و٨ الاف فرشاة أسنان على جميع التلاميذ داخل السبع مدارس التى تم تنفيذ الانشطة التوعوية بداخلها.