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اقتصاد

التخطيط: إجراءات حكومية لتعزيز التحول الرقمي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
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آية الجارحي
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن وجود اجراءات حقيقية لدي الحكومة في ملف التحول الرقمي ترتكز علي عدد من المحاور الرئيسة من بينها تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة العامة وتنويع سبل الحصول على الخدمات العامة .

أكدت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن الحكومة نفذت مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن بهدف خفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين، موضحة أن وزارة التخطيط قامت بالفعل بإنشاء مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين و المستثمرين بطريقة متحضرة وسريعة ودقيقة ومتكاملة بالجمهورية.

أشارت إلي وجود طريقتين لتلك الخدمات أولهما توفير نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية من خلال تطبيق نظام "الشباك الواحد" الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها فضلا عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.

كما قامت الوزارة بتطوير 225 مركز خدمة تكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية العام الماضي و افتتاح 15 مركزًا للخدمات التكنولوجية في العديد من مناطق بمحافظة القاهرة منها"الزيتون والمطرية ومصر الجديدة" في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة.

أوضحت أنه تلك المراكز تقدم 118 خدمة أبرزها إصدار رخصة العمل، ورخصة البناء، ودفع رسوم التفتيش، وفحص صلاحية الموقع، وإصدار شهادة بقرار من المحكمة، قرار نقل ملكية.

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