أحمد موسى يوجه التحية إلى وزارة الري لهذا السبب.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى وزارة الري بعد توضيح قيمة حق الانتفاع على المباني المبنية على منافع النيل.



وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" قيمة حق الانتفاع عبارة عن جنيه واحد فقط على المتر وليس 120 جنيها للمتر، روحوا اتصالحوا مع وزارة الري، وأعتقد الموضوع تم حله بشكل نهائي ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مصلحة الري حلت مشكلة ملايين المصريين وحلت مشكلة الأهالي أصحاب المباني المبنية على منافع النيل".



وأكمل موسى:" مهم نسمع صوت الناس ويكون هناك شجاعة لاتخاذ قرار، وأطالب الأهالي بعدم التعدي على أملاك الدولة لأنها من حقوق الدولة ".

