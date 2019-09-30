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توك شو

أحمد موسى يوجه التحية إلى وزارة الري لهذا السبب.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:05 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى وزارة الري بعد توضيح قيمة حق الانتفاع على المباني المبنية على منافع النيل.

وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" قيمة حق الانتفاع عبارة عن جنيه واحد فقط على المتر وليس 120 جنيها للمتر، روحوا اتصالحوا مع وزارة الري، وأعتقد الموضوع تم حله بشكل نهائي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مصلحة الري حلت مشكلة ملايين المصريين وحلت مشكلة الأهالي أصحاب المباني المبنية على منافع النيل".

وأكمل موسى:" مهم نسمع صوت الناس ويكون هناك شجاعة لاتخاذ قرار، وأطالب الأهالي بعدم التعدي على أملاك الدولة لأنها من حقوق الدولة ".
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