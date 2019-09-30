أحمد موسى يزف بشرى لـ المحذوفين من بطاقات التموين وموعد صرف السلع ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن من تقدم بتظلم لوزارة التموين بعد الحذف من بطاقات التموين سيقوم بالصرف مجددًا اعتبارًا من الغد.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "من قدموا تظلماتهم في الفترة من 19 سبتمبر وحتى نهاية شهر أكتوبر القادم سيقومون بصرف التموين اعتبارًا من الغد".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، "300 ألف مواطن قدموا تظلمات حول بطاقات التموين، وسوف يصل لكل مواطن رسالة بأنه سيتمكن من صرف السلع التموينية، وتم وقف بطاقات تموين لـ حوالي 800 ألف مواطن".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى، حديثه "هناك مليون مستفيد من القرار الخاص بالفئات الأولى بالرعاية في منظومة بطاقات التموين، والرئيس السيسي قرر رفع الدعم الخاص بالأسر في موازنة هذا العام إلى 89 مليار جنيه، وزادت على الموازنة الماضية 3 مليارات جنيه".