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برلمان

صناعة البرلمان: انخفاض أسعار السيارات في هذه الحالة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:42 ص
أسعار السيارات
أسعار السيارات
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، أن الحكومة لن تفرض 30% ضريبة تنمية على السيارات المستوردة والمحلية، مشيرًا إلى أن مصر تلتزم باتفاقياتها الأوروبية "زيرو جمارك"، ولن تقوم بفرض أي ضرائب على سياراتها.

وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لم حدث وقامت الحكومة بفرض ضريبة تنمية على السيارات بواقع 30%، فسوف تشهد السيارات ارتفاع كبير في أسعارها.

فيما ستظل أسعار السيارات في الهبوط الملحوظ، نظرًا لعدم فرض ضرائب على السيارات، بعد الركود الملحوظ للسوق.

يذكر أن هناك اتجاه لمناقشة الحكومة مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها الأوروبية المنشأ، لحماية المصنعين المحليين في ظل المنافسة الشرسة مع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر.

وهناك اتجاه لمناقشة إمكانية خفض الجمارك على جميع السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار فرض ضريبة التنمية على جميع السيارات.
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