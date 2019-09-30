كلب شرس ينهش وجه ليلى بالكامل.. والعلاج خياطة 200 غرزة .. صور

أجبرت أم مكسورة القلب على إزالة جميع المرايا بمنزلها ، لمنع ابنتها من رؤية الإصابة الجسيمة التي لحقت بها جراء نهش كلب شرس لوجهها.



ووفقًا لصيحفة "ديلي ستار" احتاجت ليلي فاي بارفيت إلى إجراء أكثر من 200 غرزة في شفتيها وخدها بعد هجوم غير مبرر من كلب من فصيلة لابرادور أثناء لعبها في مزرعة خالتها قبل أسبوعين.



وقالت أم الطفلة إن الأطباء صنفوا إصابات ليلي فاي بـ 9.5 على مقياس من 1 إلى 10، حيث تركت الفتاة البالغة من العمر ثماني سنوات غير قادرة على السماع من أذنها اليمنى أو إغلاق عينها اليمنى تمامًا.



وقع الهجوم يوم الجمعة 20 سبتمبر، بينما كانت ليلي فاي تلعب مع أبناء عمومتها وإخوتها بعد المدرسة في مزرعة خالتها في بولبورو، غرب مقاطعة سوسيكس الإنجليزية.



وكان الكلب الذي لا ينتمي لأي شخص على صلة بعائلة ليلي فاي مربوطا في مكان قريب ، لكنه تمكن من الفرار واندفع بشكل غريب وغير مبرر تجاه الفتاة الصغيرة.



قالت شرطة ساسكس إن الضباط استجابوا لبلاغ تعرض طفلة للنهش في مزرعة في بولبورو بين الساعة 6 مساءً و 7 مساءً يوم الجمعة 20 سبتمبر.



وكانت الطفلة ليلي فاي تعاني منذ ولادتها من مشكلة في الكلى أدت إلى اجراء أكثر من 100 عملية جراحية لها.