Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لحمايتهم من الاستقطاب القطري.. برلمانى يطالب بدعم المواهب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
محمود حسين وكيل
محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان
Advertisements
أسامة علي
قال النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قطر تسعى دائما لاستقطاب المواهب المصرية الحاصلين على بطولات دولية بهدف تجنيسهم لتمثيلها فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية، لافتا إلى إنها تعتمد فى ذلك توفير الحوافر والامكانيات المطلوبة.

وأضاف محمود حسين خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" انه للتصدى لهذا الأمر يجب أن تسعى الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بكامل قوتها لرعاية الموهوبين وتقديم كافة أوجه الدعم لأبطال مصر، معقبا:" بدأنا بالفعل نرى العديد من المشروعات التى تقدمها الوزارة بهدف رعاية الموهوبين".

وعن الأحزاب ودورها أكد وكيل لجنة الشباب والرياضة، العديد من الاحزاب تقيم الفعاليات للاهتمام بالشباب ورعاية الموهوبين منهم مثل دورى مستقبل وطن.

وتقدم خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية والشباب والرياضة بشأن "مخطط قطري لاستقطاب المواهب المصرية وتجنيسها مقابل مبالغ مالية ضخمة".

وأشار "أبو طالب" في طلب إحاطته إلى أن محاولات النظام القطري لاستهداف مصر وشعبها لم تتوقف فقط على دعم الإرهاب وتمويله وإيواء العناصر الهاربة، والإضرار بمصر في الملفات الإقليمية، وإنما تتخذ أبعاد أخرى لا تقل خطورة عن الحرب الصريحة القذرة التي تشنها على مصر منذ عام 2011.

وأوضح " أبو طالب"، أن النظام القطري يغدق ملايين الدولارات من أجل استقطاب المواهب المصرية الفذّة في مختلف الألعاب الرياضية، للعب باسمها وتمثيلها في المحافل الدولية بعد منحهم الجنسية القطرية وتنازلهم على الجنسية المصرية، وهنا تكمن الخطورة التي تحتدم علينا التحرك الفوري لوقف هذا المخطط المدمر للرياضة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يبدأ من عمر 6 سنين .. ملامح مشروع الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب.. فيديو

وزارة الرياضة لموهوبي Top Talents: أنتم مستقبل مصر القادم في كرة القدم

طلب إحاطة بشأن مخطط قطري لسرقة المواهب المصرية

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع الجنيه .. انخفاض 10% في أسعار السلع

بشرى لطلبة الطب.. هتقبض وأنت لسه متدرب بموجب قانون مزاولة المهنة بعد تصديق السيسي عليه

قرار جديد من الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

علي طريقة غادة عادل .. أروى جودة تثير الجدل بـ إطلالة من مهرجان الجونة رغم انتهائه

بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي.. تعليق ناري من أحمد موسى عن أسعار البنزين غدا

مفاجأة.. عدلي القيعي يوجه الشكر لنادي جينراسيون فوت السنغالي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور