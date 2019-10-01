لحمايتهم من الاستقطاب القطري.. برلمانى يطالب بدعم المواهب

قال النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قطر تسعى دائما لاستقطاب المواهب المصرية الحاصلين على بطولات دولية بهدف تجنيسهم لتمثيلها فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية، لافتا إلى إنها تعتمد فى ذلك توفير الحوافر والامكانيات المطلوبة.





وأضاف محمود حسين خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" انه للتصدى لهذا الأمر يجب أن تسعى الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بكامل قوتها لرعاية الموهوبين وتقديم كافة أوجه الدعم لأبطال مصر، معقبا:" بدأنا بالفعل نرى العديد من المشروعات التى تقدمها الوزارة بهدف رعاية الموهوبين".





وعن الأحزاب ودورها أكد وكيل لجنة الشباب والرياضة، العديد من الاحزاب تقيم الفعاليات للاهتمام بالشباب ورعاية الموهوبين منهم مثل دورى مستقبل وطن.





وتقدم خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية والشباب والرياضة بشأن "مخطط قطري لاستقطاب المواهب المصرية وتجنيسها مقابل مبالغ مالية ضخمة".





وأشار "أبو طالب" في طلب إحاطته إلى أن محاولات النظام القطري لاستهداف مصر وشعبها لم تتوقف فقط على دعم الإرهاب وتمويله وإيواء العناصر الهاربة، والإضرار بمصر في الملفات الإقليمية، وإنما تتخذ أبعاد أخرى لا تقل خطورة عن الحرب الصريحة القذرة التي تشنها على مصر منذ عام 2011.



