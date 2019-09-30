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أخبار العالم

صلاح خاشقجي يلجم المتربصين.. يتصدر تويتر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:40 م
صلاح خاشقجي
صلاح خاشقجي
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سعيد العربي
تصدر هاشتاج #صلاح_خاشقجي_ يلجم_المتربصين، موقع التدوينات القصير تويتر، عقب نشر نجل جمال خاشقجي تغريدة لمرور عام على وفاة والده.

وقال صلاح خاشقي نجل جمال حاشقجي، الصحفي والإعلامي السعودي "عام مضى على رحل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداؤه في الشرق والغرب لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي.

وأضاف في تغريدة له على تويتر"لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله.

وتابع"أكرر ما قلته سابقا، لدى مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا لله ثم للوطن وقيادته.
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