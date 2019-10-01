التعليم: تأجيل بدء الدراسة بمدرستي المجوهرات والصالحية حتى 7 أكتوبر

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة قررت تأجيل بدء الدراسة في كل من مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، التي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وكذلك مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية، التي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، حتى يوم 7 أكتوبر 2019 بدلا من 1 أكتوبر 2019 .



وأوضح مجاهد، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لمدرسة ايجيبت جولد لصناعة المجوهرات والحلي بلغ 700 طالب، وتم اختبارهم في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والاستعداد العقلي، لافتًا إلى أنه تم تصفية هذا العدد مرة أخرى من خلال عمل مقابلات شخصية لمن نجح في الاختبارات، لكي يختار خبراء الذهب في شركة ايجيبت جولد الطالب الذي يتمتع بحس فني.



وقال إن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة علي المستوي الدولي كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد الرائدة بمجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بها.



وأكمل مجاهد أن، المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد.



وأوضح مجاهد أن الطلاب سيحصلون علي الرعاية الصحية، والتدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع إيجيبت جولد، ومكافأة مالية أثناء فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين بشركات ومصانع إيجيبت جولد.



أما عن مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، أوضح مجاهد أنها تعمل على إعداد خريجين قادرين على أداء العمليات المتعلقة بمجالي تكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني بكفاءة وفاعلية، ووفق أحدث النظم المتبعة دوليًا في تلك المجالات وذلك من خلال مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، حيث سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية لطلاب المدرسة بمجالي تكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، وتكنولوجيا الزراعة والري بمزارع شركة الصالحية للإستثمار والتنمية، والتي تعد أكبر الشركات بالإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بمصر بالمنطقة العربية.



‎وأضاف مجاهد أنه بالفعل تم قبول 50 طالب من محافظة الشرقية للالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، وفق اختبارات وضعتها الوزارة لهم فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، ومقابلات شخصية خضع لها جميع المتقدمين؛ لتقييم نسبة معارفهم وإدراكهم ومهارات التواصل لديهم، مؤكدًا أنه سيتم توفير العديد من المميزات لطلاب تلك المدرسة مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتوفير تدريبات عملية بمزارع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والرعاية الصحية، وحصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي، إضافة إلي الأنشطة الفنية والرياضية والترفيهية التي تساعدهم في تطوير مهاراتهم القيادية والحياتية وزيادة ثقتهم بأنفسهم.



وأخيرًا أكد مجاهد، أنه سوف يتم تعيين 50 % من خريجي المدرسة المتميزين بشركة الصالحية للاستثمار والتنمية.