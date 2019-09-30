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تعليم

جامعة مصر تستضيف الملتقى التاسع لجودة التعليم

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:30 م
الملتقى التاسع لجودة
الملتقى التاسع لجودة التعليم
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قسم التعليم
استضاف مركز ضمان الجودة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اللقاء التاسع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة و الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.

أقيم اللقاء فى قاعة المؤتمرات بالجامعة تحت عنوان "شراكة استراتيجية ووحدة هدف" وحضره نخبة من مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية وفي مقدمتهم الدكاترة :ثناء راضي وراجيه طه وأسماء مصطفي ( نواب رئيس الهيئة ).

وأعربت الدكتورة يوهانسن عن تقديرها لقيام الجامعة باستضافة هذا الملتقي وقامت بشرح وتوضيح شروط تقدم الكليات للحصول علي الاعتماد المؤسسي للجودة كما أوضحت أسس الاعتماد البرامجي والشروط المؤهلة له.

وأعقب الجلسة الافتتاحية تنظيم عدة ورش عمل استهدفت تبادل الآراء والخبرات في مجالات الاعتماد.

وفى ختام الملتقى قام الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة بتكريم الدكتورة يوهانس رئيس الهيئة بإهدائها درع جامعة إلى جانب القيام أيضًا بتكريم نواب رئيس الهيئة وذلك تقديرا من الجامعة للدور الذى تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم.
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