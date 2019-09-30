قومي المرأة بالبحيرة يواصل حملة بلدى أمانة للتوعية من الشائعات

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحيرة بنجاح فعاليات حملة طرق الأبواب ليومها الثاني على التوالي تحت عنوان "بلدى أمانة" بمدن وقرى 16 مركز بنطاق المحافظة والتي يعتبر بعضها مسقط رأس العديد من عناصر الجماعة الإرهابية وذلك للتوعية بأهمية التصدى للشائعات الممولة من الخارج والفتن المغرضة والتى تبث من خلال السوشيال ميديا "الفيسبوك" والقنوات الفضائية المعادية لمصر والمؤيدة للجماعة المحظورة والتى تستهدف إثارة القلق والبلبلة لضرب أمن وسلامة المجتمع المصرى وتحفيز المواطنين بالمشاركة فى المجهودات التي تقوم بها الدولة لبناء وطن مستقر.



وأكدت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة ان حملة "بلدى أمانة " تواصل نجاحها فى تحقيق أهدافها ليومها الثانى بالاستعانة بمجموعة كبيرة من الرائدات الريفيات والواعظات والراهبات وجميع أعضاء فرع المجلس .



وأوضحت أن الحملة حققت الوصول الى 6800 اسرة تضم 40 ألف فرد بينهم 28 ألف من الفتيات والسيدات و 12 ألف من الشباب والرجال فى 80 قرية بنطاق مراكز ومدن محافظة البحيرة ومنها قرى "الحدين وبيبان و دست الاشراف وخربتها و كفر زياده بمركز كوم حمادة - قرى بركة غطاس و بلقطر و دمسنا و كوم القناطر و بطورس و جواد حسنى بمركز ابو حمص - قرى بويط و المجد و سمخراط و سماديس البلد و المنشية بمركز الرحمانية - قرى الرابعه فلسطين و عثمان بن عفان بمركز بدر - قرى ديبونو والمعدية والبيضا والجرف والعشوش والعمدة بمركز ادكو - قرى الناصر والصديق الجديدة وزاويه صقر وكوم الفرج النمرية بمركز ابو المطامير".



بالإضافة إلى "قرى البستان والعزبة الحمراء وسليمان بك وكوم فرين المقرحي بمركز الدلنجات - قرى أريمون وسيدي عقبة وفيشا وكوم النصر وحلق الحمل و القبطان بمركز المحمودية - قرى صفط الحرية وأرمانيا ونكلا العنب وجمنبواي وكفر عوانه بمركز ايتاى البارود – قرى الكوم الاخضر والابقعين و ابو الشقاف والكردود و الروضة بمركز حوش عيسي - قرى كوم دفشو و بردله والملقه و الخط الوسطاني وكفر الدوار البلد بمركز كفر الدوار - قرى الوادي الفارغ و عمر ويوسف الصديق بمركز وادي النطرون – قرى محله بشر و أم حكيم والمستناد و كفر مستند محله فرنوي بمركز شبراخيت - قرى الجديده و الموازنه والساحل بمركز رشيد - قرى زاويه غزال وسكنيده وسنهور و نفره بني هلال و دمتيو بمركز دمنهور".



وأشارت "مقررة فرع المجلس القومى للمرأة "بالبحيرة إلى أن حملة" بلدى أمانة" تضمنت تنظيم 3 ندوات بقرى "كفر عوانه بمركز ايتاى البارود،لقانه شبراخيت،والحدين بمركز كوم حماده" للتوعية بانجازات الدولة وخطورة الشائعات المغرضة للتشكيك فى إنجازات الحكومة ولبث الفتنة بين الشعب المصرى والقيادة السيادية والجيش والشرطة لزعزعة الاستقرار وانتشار الفوضى والبلطجة فى البلاد.



وشهدت الحملة بجميع القرى تجميع كافة الأوراق لاستخراج بطاقات الرقم القومي وحصر العديد من الشكاوى الملحة للمواطنين لتصعيدها للأجهزة المختصة لوضع حلول مناسبة لها حيث تضمنت المشاكل التى يعانى منها المواطنين "إزالة المدافن القديمة بقرية الحدين بمركز كوم حماده لوجودها بين مدرستين مدرسة ابتدائي ومدرسة إعدادي وفي وسط منطقة سكنية ووجود ثعابين وحشرات تؤذي التلاميذ والأهالي، وصعوبة حصول السيدات المسنات وغير قادرين اقتصاديا على معاش الضمان الاجتماعى ،وتوقف معاش تكافل وكرامة ،تجميع مستندات لصرف مساعدات مادية للغير قادرين من بيت الزكاة بالإضافة إلى مشكلة عدم إضافة الأولاد على بطاقة التموين، والمطالبة بالتعيين بمحل قريب من اقامة المعينين كوم حماده،وعدم دخول مدرسة الإبتدائية بقرية الحدين لمشاريع الصيانة على الرغم من سوء حالة دورات المياه".



كما تم فى نهاية حملة "طرق الأبواب" اليوم الإثنين تعريف جميع المواطنين سواء من خلال الندوات أو اللقاءات بالخط الساخن لمكتب الشكاوى 15115 وعنوان فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة للحضور للمكتب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل شكواهم.



جدير بالذكر أن حملة طرق الأبواب تحت شعار "بلدي أمانة "أطلقها المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتور مايا مرسى بدأت أمس الأحد بجميع محافظات مصر فى وقت واحد وتستمر حتى غدا الثلاثاء بهدف التوعية بحقيقة ما يحدث علي أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات و المحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.



