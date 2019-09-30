مؤتمر علمى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حول تشخيص وعلاج الصرع

استهل قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نشاطه العلمى فى الموسم الدراسى الجديد بتنظيم مؤتمره النصف شهرى بعنوان " المبادئ والطرق المختلفة فى التشخيص وعلاج حالات الصرع ".



أقيم المؤتمر تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء وباشراف الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة والدكتورة فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب وشارك فيه نخبة من الأطباء المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



أعلن الدكتور سامح أحمد صقر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب جامعة مصر أن المؤتمر حرص على مناقشة هذا الموضوع الهام وذلك بهدف الوصول إلى التعرف على أحدث ما توصل اليه العلم فى تشخيص وعلاج هذا المرض.



الجدير بالذكر أن "الصرع" عبارة عن خلل في نقل الإشارات الكهربائية في داخل الدماغ وبالرغم من أن الاعتقاد الشائع هو أن مرض الصرع يسبب دائما نوبة من الحركة اللا إرادية وفقدان الوعي إلا أن مرض الصرع في الحقيقة يظهر بصور متنوعة جدًا خاصة ان الحالات التي تظهر فيها العلامات المعروفة بالنوبة الصرعيّة والتى تكون فى الغالب ضمنية و تثير تصرفات غريبة وحساسية زائدة كما أن تصرفات بعض المصابين بمرض الصرع تتسم بتشنجات حادة.