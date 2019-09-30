خطورة على الصحة وعدم وجود ترخيص.. إغلاق 4 منشآت طبية بالدقهلية

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على إغلاق 4 منشآت طبية وصحية بمركز ومدينة المنصورة ، لعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة قانون مزاولة المهنة وعدم تعيين مدير مسئول.



وأشار إلى أن المنشآت المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، وشدد على عدم السماح للمنشآت الطبية والصحية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات التى حددها القانون لضمان مستوى الخدمة الطبية التى تقدمها للمواطنين.



وشدد شاروبيم على استمرار الحملات التى تشنها إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.



ومن جانبه، أوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه المنشآت تشمل مستشفى ذات تخصصات مختلفة بالمجزر، ومركز للجراحة والتجميل بميدان الشيخ حسانين،ومركز للحضانات بتوريل بمدينة المنصورة، وصيدلية بقرية ميت جراح التابعة لمركز المنصورة .