حافظ أبو سعدة يكشف عن منظمات الإخوان المروجة للأخبار الكاذبة ..فيديو

أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه غير معتاد أن تصدر منظمة العفو الدولية تغريدات وإنما كانت تصدر بيانات وتقارير مؤكدا أن الهيئة العامة للاستعلامات ردت على تغريدات منظمة العفو الدولية الخاصة بإغلاق السلطات المصرية لـ 4 محطات من المترو يوم الجمعة الماضية وأكدت أنه من حق الدولة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية مواطنيها.





وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc، أنه كانت هناك دعوات لاحتلال أقسام الشرطة وتمركزات الجيش، مؤكدا أن الحكومة المصرية تصرفت بشكل سليم بعد تلك الدعوات وقامت بإغلاق 4 محطات للمترو.





وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن موقف الحكومة المصرية كان صحيحا والهيئة العامة للاستعلامات أعطت مثلا الحكومة الفرنسية والبلجيكية اتخذت خطوات مماثلة لحماية أمنها فهناك تشابه في الحالتين.



