Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد هبوط الأرض بشارع الألفي.. لجنة هندسية لمعاينة عقارات الشارع

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:56 م
شارع الألفي
شارع الألفي
Advertisements
عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع الهبوط الأرضي بشارع الألفي بحى الأزبكية نتيجة كسر ماسورة مياه بقطر 200 ملي نتيجة أعمال حفر.

تم غلق جميع المحابس المؤدية للموقع وتم شفط جميع المياه الناتجة عن الكسر والتي أدت للهبوط بطول 12 متر × 10 متر وبعمق 5 أمتار.

قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لمراجعة الموقع وإعداد تقرير عن أسباب الهبوط والحالة الإنشائية للمبانى المجاورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبوط أرضى أمام الجهاز المركزي للمحاسبات والمحافظ يوجه بسرعة إصلاحه

ترشيحاتنا

العملة الخضراء تتهاوى.. الدولار يواصل مسلسل الهبوط أمام الجنيه.. اعرف آخر سعر

هل يجوز الصلاة بعد صلاة الوتر بدون نوم .. الإفتاء تضع حلا فقهيا

حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا بعد أزمة بطل السنغال

كهربا ينضم إلى صفوف الأهلي وجيرالدو أول الراحلين

رؤية الميت في المنام بحالة سيئة يعني تعرضه للعذاب .. مستشار المفتي يوضح

الهلال السعودي يتصدر الأندية العربية عالميا.. تعرف على تصنيف الأهلى والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض

دنيا سمير غانم تلبي طلب مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .. صور