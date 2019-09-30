بعد هبوط الأرض بشارع الألفي.. لجنة هندسية لمعاينة عقارات الشارع

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع الهبوط الأرضي بشارع الألفي بحى الأزبكية نتيجة كسر ماسورة مياه بقطر 200 ملي نتيجة أعمال حفر.



تم غلق جميع المحابس المؤدية للموقع وتم شفط جميع المياه الناتجة عن الكسر والتي أدت للهبوط بطول 12 متر × 10 متر وبعمق 5 أمتار.



قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لمراجعة الموقع وإعداد تقرير عن أسباب الهبوط والحالة الإنشائية للمبانى المجاورة.

