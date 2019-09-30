وائل الإبراشي: خطاب إعلام الإخوان يعبر عن حقيقة هزيمتهم

قال الإعلامي "وائل الإبراشي"، إن الخطاب الذي يوجه من إعلام الإخوان الكاذب يعبر عن الهزيمة الكبرى التي تعرضوا لها، مؤكدا "أن خطابهم أصبح مثيرا للشفقة".



وأشار، "الإبراشي" خلال تقديمة برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، إلي أن جماعة الإخوان الإرهابية تظن قدرتها على تفرقة الصف المصري والإيقاع بين الشعب المصري ودولته.



وتابع، أن التسريبات الخاصة بتلك الجماعة والتي عرضت وتناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أهداف تلك الجماعة الإرهابية، حيث تحدث الإخواني الهارب "بهجت صابر" موجة الشتائم للشعب المصري قائلا "هما اللي رقصوا علي جثثنا".