Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض نسبي في درجات الحرارة وأمطار على سواحل البلاد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:59 م
الأرصاد
الأرصاد
Advertisements
نورهان خفاجي
يشهد طقس غدا الثلاثاء، سقوط أمطار على عدة مناطق من السواحل الغربية للبلاد، يصاحبها نشاط للرياح تكون شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :
القاهرة 3‪2/2‪2
الإسكندرية 2‪9/2‪4
بورسعيد 2‪9/2‪4
رفح 2‪9/3‪0
طابا 2‪9/2‪1
شرم الشيخ 3‪3/2‪6
بني سويف 3‪2/2‪1
الأقصر 3‪7/2‪4
الوادي الجديد 3‪6/2‪4
حلايب 3‪3/2‪5
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37

العظمى بالقاهرة 36 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات غدا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 9 -8- 2019 بمحافظات مصر

درجة الحرارة غدا في مصر.. الأرصاد تعلن انكسارها

الأرصاد الجوية: طقس الغد مائل للحرارة رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 34

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 3‪2

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة حول اختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل مستشفى بأسيوط.. فيديو

وائل الإبراشي يزف بشرى سارة للمتضررين من تنقية البطاقات التموينية

اخبار الفن .. وفاة متسابق فنان العرب .. آيتن عامر تبهر جمهورها بـ وزنها .. أول ظهور لـ هنا الزاهد بعد شفائها

حقيقة زيادة أو تخفيض أسعار البنزين غدا ..فيديو

العملة الخضراء تتهاوى.. الدولار يواصل مسلسل الهبوط أمام الجنيه.. اعرف آخر سعر

أول رد فعل رسمي من نادي الزمالك عقب بيان الكاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض

دنيا سمير غانم تلبي طلب مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .. صور