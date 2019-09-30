الهلال السعودي يتصدر الأندية العربية عالميا.. تعرف على تصنيف الأهلى والزمالك

تصدر نادي الهلال السعودي تصنيف الأندية العربية، وفق التصنيف الذي يصدره موقع clubworldranking الذي ينشر مع نهاية كل شهر ترتيب الأندية على مستوى العالم.





واحتل الهلال السعودي المركز 21 في تصنيف الأندية على مستوى العالم لشهر سبتمبر، متفوقًا على جميع الأندية العربية، بعدما حصل على 9165 نقطة متفوقًا على العديد من الأندية الكبيرة في القارة الأوروبية مثل توتنهام هوتسبير الإنجليزي وأياكس الهولندي، فيما احتل نادي النصر السعودي المركز 31 برصيد 8147 نقطة.





يذكر أن النادي الأهلي المصري احتل المركز 48 عالميًا متصدرًا قائمة الأندية المصرية، بينما احتل نادي الزمالك المركز الـ 100.