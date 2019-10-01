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اقتصاد

مطالب للمجتمعات العمرانية بإعادة النظر في التعامل مع المطورين

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
وحدات سكنية
وحدات سكنية
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ولاء عبد الكريم
طالب المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة إعادة النظر في التعامل مع المطورين العقاريين مؤكدا أن القطاع العقاري هو عصب الاقتصاد الكلي ويتأثر بحركته.

أضاف في تصريحات له، أن تأخر هيئة المجتمعات العمرانية في ترفيق الوحدات السكنية يتسبب في الاضرار بالمطوريين العقاريين نظرا لما يسببه من أعباء في تأخير سداد الأقساط الخاصة بالوحدات السكنية من جانب العملاء وهو يؤثر علي استمرار المطور بالقيام بمشروعاته.

أوضح أن المطوريين العقاريين ملتزمون أمام هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم الوحدات السكنية وفقا لجداول زمنية وتأخر الترفيق يؤدي لتجاوز تلك المدد الزمنية وبالتالي يؤدي لتغريمهم عن التأخير.

واضاف أن طرح الاراضي لغرض البيع لابد ان يتم وفق لآليات السوق وحجم الطلب والمعروض، مشيرًا أن زيادة حجم الوحدات التي تترواح ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون بدون حاجة وطلب متزايد يؤثر على حركة القطاع العقاري ومعدلات البيع، لافتا أن حركة البيع خلال الربع الثاني من 2018 انخفضت نتيجة ارتفاع المعروض من الشرائح وفئات معينة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.
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