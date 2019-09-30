عرض فيلم الممر فى ذكرى حرب 6 أكتوبر بقصر السينما

أعلن قصر السينما وبناء على طلب الجماهير وفي إطار احتفالات ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973 عرض فيلمى "الممر" للمخرج شريف عرفة و"جيوش الشمس" للمخرج شادي عبد السلام وذلك في تمام السابعة مساء يوم الخميس المقبل.



كان المخرج شريف عرفة قد صرح بأن الفيلم شارك فيه بموقع التصوير نحو 700 شخص، مشيرا إلى أنه حاول تقديم قصة "الممر" بشكل إنساني، مؤكدًا أن تصنيفه كفيلم حربي فقط تصنيف غير دقيق.



وأوضح عرفة أن تكلفة المعدات المستخدمة في هذه النوعية من الأفلام الحربية مرتفعة جدًا وهذا التحدي الأكبر في إنتاجها، لافتا إلى أنه أراد تنفيذ فكرة فيلم "الممر" منذ 30 عامًا تقريبًا، كما أنه حاول تقديم الحقيقة كاملة بما فيها من هزائم وانتقادات قائلا: "جيشنا لا يحتاج لمجاملة".



ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.



وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، التصوير لـ أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور لـ باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وجرت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

