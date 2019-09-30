صور السوشيال ميديا.. وائل الإبراشي يكشف تفاصيل صادمة عن سرقة منزل كاسيميرو

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن حادث سرقة شقة لاعب ريال مدريد "كاسيميرو"، نال ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكن السارقون من معرفة كل تفاصيل شقته عن طريق الصور التي كان ينشرها وهو وعائلته على السوشيال ميديا.





وأضاف الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "أون إي" الفضائية، أن السارقين استغلوا غياب "كاسيميرو" عن المنزل في إحدى المباريات الهامة، معتمدين على معرفتهم الكاملة عن العقار من الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.





وتابع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الشرطة الإسبانية أصدرت بيانا هاما عن الواقعة محذرة المواطنين، من الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا، حيث يقوم البعض بتصوير كامل للشقة أو العقار الذي يعيش به، ما يمثل تسهيلا كبيرا للصوص.





وأشار الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أن اللصوص اقتحموا شقة اللاعب "كاسيميرو" في حضور أسرته، نظرًا لأن المنزل أصبح مكشوفا ومعروفا لهم بشكل كبير.