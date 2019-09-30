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تعليم

تعرف على الأوراق المطلوبة للاستفادة من الخدمات الطبية بالجامعات

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:12 م
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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كريم ناصر
تقدم المستشفيات الجامعية العديد من الخدمات الطبية للطلاب في الجامعات المصرية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للطلاب خلال فترات دراستهم.


"صدى البلد" يعرض هذه الخدمات وكيفية الاستفادة منها.


ليس على الطالب سوى أن يذهب لإدارة شئون الطلاب ليستخرج من الكلية شهادة قيد خاصة به للاستفادة من الخدمات الطبية الموجودة بالجامعات ما على الطالب سوى استخراج شهادة قيد من الكلية التابع لها الطالب ثم التوجه للادارة الطبية في الجامعة؛ لاستخراج البطاقة العلاجية الخاص به، بمجرد استخراج البطاقة العلاجية يستطيع الطالب عمل الفحوصات والتردد على المستشفيات التابعة للجامعة .

الخدمات الطبية المتاحة للطلاب هى :

- توقيع الكشف الطبي على طلاب الجامعة المستجدين عند بداية الالتحاق بالجامعة.

- يوجد بكل كلية مركز طبي يقدم الخدمات الطبية الأولية لجميع الطلاب و علاجها

- إمكانية تحويل الطلاب من مراكز الكليات الطبية إلى الإدارة العامة للشئون الطبية التي تقدم كل الخدمات التخصصية من خلال العيادات المجهزة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب بعد عمل جميع الفحوصات اللازمة من تحاليل وآشعات بمستشفى الطلاب مع صرف العلاج اللازم.

- توفير الأدوية الأساسية والطارئة لجميع الحالات المرضية من طلاب الجامعات.

- إجراء جميع الجراحات اللازمة للطلاب بمستشفى الجامعة ومنها «عمليات العظام – عمليات زراعة الكلى مع عمل الفحوصات اللازمة للطالب والمتبرع –عمليات زراعة الكبد– عمليات الرمد بجميع أنواعها– عمليات زرع النخاع– عمليات استئصال الأورام».
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