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اقتصاد

اليوم.. انطلاق التعريف بالثورة الصناعية الرابعة برعاية تحديث الصناعة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:02 ص
الثورة الصناعية الرابعة
الثورة الصناعية الرابعة
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ولاء عبد الكريم
تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر "التعريف بالثورة الصناعية الرابعة وكيفية تطبيقها" برعاية وزارة الصناعة، وتنظيم مركز تحديث الصناعة، بالتعاون مع شركة سيمبيوس كونسلتنج جروب، ويقام في مقر اتحاد الصناعات، بمشاركة خبراء ألمان وأمريكان وعرب ومصريين.

ويفتتح فعاليات المؤتمر، دكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وتحاضر فيه المهندسة شيرين مسلم استشاري سيمبيوس كونسلتنج جروب، عن الثورة الصناعية الرابعة، والمهندس إسلام البربري المدير الإقليمي لشركة جي ديجيتال، عن فوائد التحول الرقمي في الصناعة، إضافة إلى المهندس أحمد هاشم استشاري سيمبيوس، الذي سيحاضر عن لوحات الإنتاج الرقمية، ويحفل المؤتمر أيضا بمشاركة المهندس ماركوس دوناث الخبير العالمي، كمتحدث رئيسي ويحاضر عن فتح آفاق التحول الرقمي.

وأوضحت المهندسة شيرين مسلم، أن 87% من الشركات الصناعية تعاني من عدم القدرة على استغلال البيانات والمعلومات المتواجدة والتي يتم تسجيلها في بيئة العمل، مشيرة إلى أن هناك اتجاه عالمي لتطوير ماكينات الصناعة باستخدام برامج السوفت وير، ما يتطلب بناء كوادر في الإدارة والقيادة للتعامل مع التطور التكنولوجي.

أضافت مسلم، أنه ظهر مؤخرا اتجاه لتسمية الاتجاهات الحديثة في الصناعة والتطور التكنولوجي وشبكات المعلومات بالثورة الصناعية الرابعة في الخمس سنوات الأخيرة.

كما يعرض المؤتمر استراتيجيات وخطط مستقبلية من دول مختلفة مثل: ألمانيا وأمريكا والشرق الأوسط، لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة وتطوير الصناعات المختلفة لكي تتواكب مع التطور السريع المتوقع في المستقبل.

ومن المقرر أن يتم استعراض خبرات الشركات العالمية المتحدثة في هذا المؤتمر والتي تستخدم أحدث التقنيات في تكنولوجيا المعلومات وأحدث نظم التقنيات العالمية لتطبيقها.
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