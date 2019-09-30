القضاء ينتصر لـ نيمار في قضية الاغتصاب.. تفاصيل

أكد أحد القضاة البرازيليين، أن عارضة الأزياء التي اتهمت نيمار دا سيلفا جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصابها ، ستمثل أمام المحكمة وذلك بتهمة الاحتيال.





وكانت عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا ترينداد قد اتهمت نيمار باغتصابها في فندق بالعاصمة الفرنسية باريس في شهر مايو الماضي، إضافة إلى نشرها فيديوهات للاعب ادعت فيها اغتصابه لها.





وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال المدعي كوزمي أراخو، إنه سيطعن على القرار باتهام ترينداد وزوجها السابق بالاحتيال في الإجراءات.





ووجد القاضي أدلة على أن العارضة وزوجها السابق إستيفينس ألفيس حاولا التلاعب بالتحقيق من أجل تلفيق التهمة لنيمار، وذلك بعد إسقاط العديد من التهم عن نيمار في تلك القضية بسبب عدم كفاية الأدلة.



