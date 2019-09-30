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رياضة

القضاء ينتصر لـ نيمار في قضية الاغتصاب.. تفاصيل

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:16 م
نيمار وناجيلا ترينداد
نيمار وناجيلا ترينداد
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إسماعيل محمود
أكد أحد القضاة البرازيليين، أن عارضة الأزياء التي اتهمت نيمار دا سيلفا جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصابها ، ستمثل أمام المحكمة وذلك بتهمة الاحتيال.

وكانت عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا ترينداد قد اتهمت نيمار باغتصابها في فندق بالعاصمة الفرنسية باريس في شهر مايو الماضي، إضافة إلى نشرها فيديوهات للاعب ادعت فيها اغتصابه لها.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال المدعي كوزمي أراخو، إنه سيطعن على القرار باتهام ترينداد وزوجها السابق بالاحتيال في الإجراءات.

ووجد القاضي أدلة على أن العارضة وزوجها السابق إستيفينس ألفيس حاولا التلاعب بالتحقيق من أجل تلفيق التهمة لنيمار، وذلك بعد إسقاط العديد من التهم عن نيمار في تلك القضية بسبب عدم كفاية الأدلة.

يذكر أن نيمار يعد أغلى لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة ، حيث أتم انتقاله لصفوف نادي باريس سان جيرمان قادمًا من نادي برشلونة الإسباني ، مقابل 222 مليون يورو في صفقة هي الأغلى في التاريخ.
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