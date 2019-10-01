الرقابة المالية: عازمون علي إلزام الشركات بالإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة جادة في إلزام الشركات بالإفصاح عن المخاطر والتكاليف المالية للتغير المناخي عبر تقاريرها السنوية.



أوضح في تصريحات له، أن هناك مطالبات بقيام الشركات المقيدة بالبورصة بأن تصدر تقارير سنوية حول النواحي البيئية والمجتمعية والحوكمة فيما يعرف باسم ESG و تضمين الأمور المتعلقة بمخاطر التغير المناخي وعرضها على المساهمين كجزء من تقارير مجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العمومية.



ذكر " عمران" أن الهيئة ملتزمة بالتواصل مع الأطراف ذات العلاقة لوضع تصور لكيفية التطبيق مع العمل على إتاحة نموذج استرشادي من الهيئة لمساعدة الشركات على تحقيق تلك التوجهات.

