Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الرقابة المالية: عازمون علي إلزام الشركات بالإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
Advertisements
علياء فوزي
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة جادة في إلزام الشركات بالإفصاح عن المخاطر والتكاليف المالية للتغير المناخي عبر تقاريرها السنوية.

أوضح في تصريحات له، أن هناك مطالبات بقيام الشركات المقيدة بالبورصة بأن تصدر تقارير سنوية حول النواحي البيئية والمجتمعية والحوكمة فيما يعرف باسم ESG و تضمين الأمور المتعلقة بمخاطر التغير المناخي وعرضها على المساهمين كجزء من تقارير مجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العمومية.

ذكر " عمران" أن الهيئة ملتزمة بالتواصل مع الأطراف ذات العلاقة لوضع تصور لكيفية التطبيق مع العمل على إتاحة نموذج استرشادي من الهيئة لمساعدة الشركات على تحقيق تلك التوجهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية تعد بمزيد من الخطوات لضمان تحقيق الاستدامة ومواجهة التغير المناخي

ترشيحاتنا

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

لتلك الأسباب الجنية المصري ارتفاع بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي

بعد تجاوز أحد الصحفيين.. أحمد موسى: نكن كل احترام وتقدير لـ ماسبيرو ومتضامن مع زملائي

النواب يكشف قرار الحكومة بشأن أسعار البنزين والمنتجات البترولية ..تفاصيل

قرار جديد من الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

طالب مراهق ينتحر بطلق ناري بعد فضح حياته الجنسية من قِبل زملائه .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور