حقيقة تأثير الغاز الطبيعي على موتور السيارة

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن مسألة تأثير الغاز الطبيعي على الموتور أخذت جدلا كبيرا، وبعض مما قيل على عكس الحقيقة.



وأضاف: أن الغاز الطبيعي أقوى من البنزين والسولار، حيث إن القياسات تقول إنه يسجل رقم أوكتان 105.



وأشار إلى أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة بتحويل السيارات للغاز، وأنها تستخدم حاليا تكنولوجيا متقدمة جدا، مما يجعل العمر الافتراضى للموتور عند أقصى حد ممكن.



وأوضح: أن استخدام البنزين والغاز معا مفيد للسيارة، حيث يدخل البنزين في البداية لدهان الموتور من الداخل بطبقة كبريت، لجعل الحركة ناعمة جدا بعد ذلك.



وأشار إلى أن استخدام البنزين في البداية يرفع حرارة الموتور لنحو 90 درجة وهي البيئة المناسبة لدخول الغاز.



وأكد أن الغاز يعطي نسبة انضغاطية من 9 حتى 15، وهي مناسبة جدا، حيث تطلب غالبية كاتالوجات السيارات نسبة 10.



ونصح د. جمال القليوبي أصحاب السيارات الجديدة بعدم التفكير في التحويل للغاز إلا بعد قطع 10 آلاف كيلو لضمان تهيئة البيئة الداخلية للموتور بطبقات الكبريت.



وأشار إلى أنه بالنسبة لحجم الأسطوانة فيمكن حاليا استخدام الاسطوانات الجديدة المصنوعة من الفايبر جلاس ووضعها بالجزء العلوي داخل الشنطة تأخذ أقل حيز ممكن.