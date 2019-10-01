إحباط محاولة تهريب 81 كيلو من المشغولات الفضية فى ميناء سفاجا.. شاهد

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا؛ من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية والشعر الطبيعى المستعار، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.





أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع القادمة من ميناء ضبا السعود على العبارة القاهرة، تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركي 11329 لسنة 2019 أمتعة شخصية بإسم "مصباح ر. ا. ر".





وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية، وتبين وجود 81 كيلو جرام من المشغولات الفضية (خواتم ودبل) و75 كيلو جرام خُصل شعر طبيعي مخبأة فى أماكن سرية يصعب الوصول إليها فى الطرود الخاصة بالراكب.



