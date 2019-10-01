Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحباط محاولة تهريب 81 كيلو من المشغولات الفضية فى ميناء سفاجا.. شاهد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:22 ص
احباط محاولة تهريب
احباط محاولة تهريب 81كيلو من المشغولات الفضية
Advertisements
إبراهيم جادالله
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا؛ من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية والشعر الطبيعى المستعار، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب والبضائع القادمة من ميناء ضبا السعود على العبارة القاهرة، تم الاشتباه فى مشمول البيان الجمركي 11329 لسنة 2019 أمتعة شخصية بإسم "مصباح ر. ا. ر".

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعته الشخصية، وتبين وجود 81 كيلو جرام من المشغولات الفضية (خواتم ودبل) و75 كيلو جرام خُصل شعر طبيعي مخبأة فى أماكن سرية يصعب الوصول إليها فى الطرود الخاصة بالراكب.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 3 ملايين و864 ألفا و249 جنيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 248 لسنة والتحفظ على المضبوطات.
إحباط محاولة تهريب 81 كيلو من المشغولات الفضية فى ميناء سفاجا.. شاهد
إحباط محاولة تهريب 81 كيلو من المشغولات الفضية فى ميناء سفاجا.. شاهد
إحباط محاولة تهريب 81 كيلو من المشغولات الفضية فى ميناء سفاجا.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهرب جمركى

إحباط 4 محاولات تهرب جمركي لكمية من البضائع في سفاجا

الداخلية: احباط 3 محاولات تهريب بمنافذ الجمهورية المختلفة

جمارك سفاجا تحبط تهريب مشغولات فضية وشعار مستعار بـ3.9 مليون جنيه .. صور

ترشيحاتنا

حقيقة زيادة أو تخفيض أسعار البنزين غدا ..فيديو

النواب يكشف قرار الحكومة بشأن أسعار البنزين والمنتجات البترولية ..تفاصيل

بعد ارتفاع الجنيه .. انخفاض 10% في أسعار السلع

وزارة الشباب والرياضة تجيب استغاثة الشرقية.. اعرف التفاصيل

هتتعلقوا على المشانق.. عصام العريان يعترف بممارسة العنف والقتل في سبيل عودة الإخوان للحكم

رسميا.. الزمالك يتأهل إلى دور الـ 16 عقب انسحاب جينيراسيون السنغالي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور