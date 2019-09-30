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توك شو

الخرباوي يكشف عن خطط الإخوان الشيطانية لضرب استقرار مصر.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:22 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الدكتور ثروت الخرباوي المفكر السياسي والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان أن الجماعة كان لديها فكر ممنهج قبل 2011 وهو الوصول إلى الحكم أما بعد ثورة 30 يونيو هو السعي للعودة إلى الحكم.

وأضاف القيادي المنشق عن جماعة الإخوان خلال وجوده ضيفا ببرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن الجماعة كانت تستخدم السلاح وحتى الأن يستخدموه مشيرا أن السلاح لم يحقق لهم ما أرادوا وخلق حالة من الغضب الشعبي تجاههم فظهروا بمظهر الجماعة المضطهدة للسعي لكسب تعاطف الشارع.

وتابع القيادي المنشق عن جماعة الإخوان أن الجماعة استغلت العديد من الأحداث فحاولوا تصوير قتلة النائب العام على أنهم شباب أبرياء وأنهم مظلومون وأيضا بعد وفاة محمد مرسي حاولوا استعطاف الشعب ولكنهم فشلوا وكانت المحصلة صفر.

وأشار القيادي المنشق عن جماعة الإخوان أن الجماعة دائما ما تحاول هدم المؤسسات الصلبة بالدولة وخلق حالة من عدم الثقة بين تلك المؤسسات والشعب مؤكدا أنهم أتوا بمقاول هارب كمن تلاقى إبليس مع أحد أتباعه وخضع لتدريب في كيفية التحدث مع الناس والمحتوى ويروج لأكاذيبهم.
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