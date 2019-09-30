تعافي الاحتياطي وتخفيض أسعار الفائدة أبرز إجراءات الحكومة لاستعادة مكانة الجنيه.. وموديز تعترف بجني ثمار الإصلاح الاقتصادي

موديز: نمو الاقتصاد المصري يواصل الارتفاع إلى 5.8% في 2020

كيف تعافى الجنيه أمام الدولار؟.. اعرف الأسباب

على مدار الأسبوعين الماضيين هوى الدولار لمعدلات غير مسبوقة، مقابل تعافي الجنيه المصري، باعتباره انعكاسا لمنجزات الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مع بداية العام المالي 2018/2019 الماضي واستكملتها مع قدوم العام المالي الجاري.ينشر " صدي البلد" عددا من المؤشرات التي تسببت في تعافي موقف العملة المحلية "الجنيه" في مواجهة الدولار علي مدي الأسابيع القليلة الماضية؛ من بينها ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أغسطس الماضي إلي نحو 45 مليار دولار بمعدلات تجاوزت حاجز الـ 150% منذ 2013.وفقا لتقارير حكومية فقد تصاعدت فاتورة صادرات مصر خلال العام المالي الماضي والمنتهي في يونيو 2019 إلي 28.5 مليار دولار بعد أن كانت 25.83 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق له بزيادة بلغت 2.7 مليار دولار، وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج عوائد دولارية بقيمة بلغت 25.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي وكذلك عوائد السياحة والسفر والتي تعافت إلي 12.6 مليار دولار بعد أن كانت 9.804 مليار في العام المالي السابق له.وارتفعت عوائد المرور في قناة السويس من العملة الأجنبية لتسجل 5.731 مليار دولار مقابل 5.706 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي بزيادة بلغت 25 مليون دولار.وهوت معدلات التضخم السنوية إلي 4.9% بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بـ 5.9% عنه في الشهر السابق له بفارق 1%، مع وصول نسب التضخم الشهرية لمعدلات سالبة في أغسطس الماضي مسجلة -0.4% بعد أن كانت 1% بنهاية يوليو السابق .ونجحت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بآخر اجتماعين لها في تخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2.5%، ليصبح سعر الفائدة علي الاقتراض بالبنوك لـ 14.25% بعد أن كان 16.75%، و الإيداع لـ13.25% بعد أن كان 15.75%، ليسهم ذلك في إعطاء ميزة أكبر للمستثمرين والمنتجين في زيادة صادراتهم وتحريك قوي الانتاج بكافة القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج والاستهلاك وما سيتبعه من زيادة فرص التشغيل.وهوى الدولار لأدنى مستوى بالبنوك ليسقط بمعدلات غير مسبوقة مسجلا 16.21 جنيه بتعاملات نهاية اليوم الاثنين، بمعدل هبوط بلغ 15 قرشا على الأقل منذ الأسبوع الماضي.وسجل الدولار أدنى سعر صرف له ببنكي "الإسكندرية، التجاري الدولي" نحو 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.ووصل متوسط سعر الدولار ببنوك "كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي"، مسجلا 16.22 جنيه للشراء و 16.32 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار ببنوك "الأهلي اليوناني، البركة، عوده، الأهلي المصري، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس" نحو 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الدولار ببنك التعمير والإسكان نحو 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع، بينما جاء أعلي سعر للدولار بالبنك الزراعي المصري ليسجل 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع.وتوقعت وكالة "موديز" العالمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.6% خلال العام الحالي، مرتفعا إلى 5.8% خلال 2020، بدعم من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة وتراجع معدل التضخم، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.كما توقعت شركة "موديز إنفيستوز سيرفيس" التابعة لوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية العالمية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بدعم من تراجع معدل التضخم عن المستوى المستهدف.وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوى ليبلغ 6.7%.وأشادت "موديز" بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس الماضي بخفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس بما نسبته 1 في المائة ليصل إلى 25ر13 في المائة و25ر14 في المائة على الترتيب، كما قررت خفض الفائدة على سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم بواقع 1 في المائة إلى 75ر13 في المائة.وأكدت أن هذا القرار يعد إيجابيا بالنسبة للقطاع المصرفي، حيث يعزز من ثقة مجتمع الأعمال ويدفع النمو الاقتصادي، كما يدعم زيادة نمو الائتمان وفرص الأعمال للبنوك، ما سيعوض الضغوط على هوامش الفائدة الصافية.وأضافت أن انخفاض أسعار الفائدة والتضخم سيشجع الإنفاق الرأسمالي للشركات، وهو ما يدعم بدوره الإنفاق الاستهلاكي من خلال تعزيز القدرة على تحمل الديون في ظل توفر التمويل الحكومي عبر خفض فاتورة الفائدة.كما توقعت "موديز إنفيستورز سيرفيس" ارتفاع معدلات الائتمان إلى أكثر من 15% في عام 2020، في حين يظل الضغط على جودة الأصول ضعيفا، لافتة إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى القروض الإجمالية بلغت 4.1% اعتبارا من مارس 2019.