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توك شو

بعد ارتفاع الجنيه .. انخفاض 10% في أسعار السلع

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:24 م
ارشيفية
ارشيفية
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خالد محيي الدين
قال أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن ارتفاع الجنيه المصري الأخير أمام الدولار، سينعكس بشكل كبير على أسعار السلع لتنخفض بنسبة 10%.

وتابع، "صقر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، أن سعر الدولار كان يصل لما يقارب الـ18 جنيها، لينخفض اليوم لـ16,25 جنيه، ما يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع في مصر.

وأضاف أن السوق مرتبط بشكل كبير بالعرض والطلب، حيث تمتلك مصر وأسواقها وفرة من المنتجات المعروضة، ما يؤكد انخفاض المنتجات بنسبة 10% خلال الفترة الماضية.
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