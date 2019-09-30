بعد تجاوز أحد الصحفيين.. أحمد موسى: نكن كل احترام وتقدير لـ ماسبيرو ومتضامن مع زملائي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المخرج شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أعلن أنه تقرر إحالة التجاوزات التي صدرت من أحد الصحفيين تجاه مبنى ماسبيرو والعاملين به عبر صفحته على "فيسبوك" إلى النيابة العامة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "أتضامن مع أصدقائي وزملائي العاملين في مبنى ماسبيرو المحترم، وكل التحية والتقدير لهم".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، "لا يمكن أن تتضمن الجماعة الصحفية من يسيء إلى ماسبيرو الذي له أفضال على الجميع ونحن نحترم كل العاملين في ماسبيرو".