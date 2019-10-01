المالية: مباحثات مصرية ألمانية لجذب الاستثمار وخطط ترويجية لثمار الإصلاح.. الاقتصاد المصري الأفضل بين الاقتصادات الناشئة

السفير الألماني بالقاهرة: الإجراءات الإصلاحية في مصر جعلتها أكثر جذبا للاستثمارات

نائب وزير المالية: الاقتصاد المصري الأفضل بين الاقتصادات الناشئة ..ويحقق فائضا في الموازنة العامة





أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تُواجه القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى السعى الجاد لخفض تكلفة الإنتاج المحلى في مختلف القطاعات وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية.





وأشارت الوزارة ، خلال لقائها مع الدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الألماني، خاصة فى مجالات النقل والكهرباء وصناعة السيارات.





وأضافت أن هناك مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومى.





وقالت إن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات؛ بما يُسهم فى تعميق التصنيع المحلى وفتح آفاق تصديرية جديدة، موضحًا أن هناك برنامجًا جديدًا لتحفيز الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم المساندة المالية ورد الأعباء للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن فى بعض الدول، ومن المقرر مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوي.





وأوضحت أن الوزارة تمضى فى استكمال تحديث المنظومة الضريبية؛ بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، موضحة أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، وأشار إلى نجاح الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا فى التيسير على الممولين.





وأكدت أن منظومة «النافذة الواحدة»، تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، بما يضمن الإسهام تدريجيًا فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».





وأضافت أن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ يونيه الماضي، كما أن العجز الكلى يتراجع أيضًا، والنمو يتزايد بما يؤكد نجاح تجربتنا فى الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات، والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.





ولفت الدكتور سيريل چان نون السفير الألماني الجديد بالقاهرة، إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى نفذتها مصر جعلتها أكثر جذبًا للاستثمارات؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى وارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري.، مؤكدًا حرص بلاده على تعميق التعاون المشترك مع مصر خاصة فى المجال الاقتصادي؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها الدولة المصرية لافتا ان الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين مصر وألمانيا .





وأكد أحمد كوجك ، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ، أن الاقتصاد المصري ، حقق فائضا أوليا في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي "2018 /2019 " بنسبة بلغت 2 % ، ويعد الأفضل بين جميع الاقتصادات الناشئة.





وقال كوجك، إن المستثمرين الأجانب، ابدوا إهتماما كبيرا بالاستثمار في مصر، وذلك في ضوء النتائج الايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي .





وأضاف أن المؤشرات الأولية بشأن ميزانية "2018 / 2019" تشير إلى تحقيق معدل نمو بلغ 6ر5 % ، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، وعلى مدار السنوات التسع الماضية، إلى جانب تراجع معدلات البطالة إلى أقل من نسبة 8 % ، وتحسن مؤشرات المالية العامة، حيث تراجع الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 108 % في يونيو 2017 ، إلى أقل من 90 % في يونيو الماضي ، ومستهدف الوصول به إلى أقل من نسبة 80 % بحلول عام 2020 ، فضلا عن تراجع العجز الكلي إلى 2ر8 % ، مقارنة مع 4ر8 % مستهدف ،وهوما يعد انجازا كبيرا للاقتصاد المصري.





وأوضح أن المستثمرين الأجانب يرون أن مصر المكان الآمن للاستثمار،مقارنة بالمنطقة وبقية الأسواق الناشئة التي تشهد بيئة غير مواتية للاستثمار عكس الحال في مصر ،حيث أبدوا اهتماما كبيرا بالتعرف على رؤية الحكومة للفترة المقبلة، وإجراءات التشجيع والدفع بالقطاع الخاص.





ونوه إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط "آجال الدين " إلى 5 سنوات بدلا من 3.3 سنة في يونيو من العام الماضي، ومقابل عامين - في "2017 " ، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية، والدعم النقدي المباشر، ودعم التنمية البشرية في الصحة والتعليم.



