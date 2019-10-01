من أصل 41 ألفا.. مصلحة الري: ترقية 36 ألف موظف تنفيذا لقرارات الرئيس السيسي

قال محمود السعدي رئيس مصلحة الري، إن عدد العاملين في المصلحة 41 ألف موظف وعامل وخلال شهر مايو الماضي تم ترقية 36 ألف موظف منهم.



وأضاف محمود السعدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور نعمل عليه حتى الأن، ولكن الموظفين حصلوا على درجاتهم الوظيفية من الدرجة السادسة وحتى درجة كبير".



وتابع محمود السعدي:" لن يتم ظلم اي عامل أو موظف وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية سيتم تنفيذها بالحرف الواحد".

