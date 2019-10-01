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مرأة

احذر: هذه الأدوية تطرد الكالسيوم من الجسم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:30 ص
احذر : هذه الادوية
احذر : هذه الادوية تطرد الكالسيوم من الجسم
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اسماء محمد
تعد مشكلة نقص الكالسيوم فى الجسم من اخطر المشكلات التى يعانى منها الكثير منا ولها اسباب كثيرة ومتعددة ولكن مالايعلمه كثيرون ان اهم الاسباب التى تزيد المشكلة هى تناول بعض الادوية التى تطرد الكالسيوم خارج الجسم .

ووفقا لما ذكره موقع " health" يمكن أن تسبب بعض أنواع الأدوية نقص كالسيوم الدم عن طريق تقليل مخازن الكالسيوم أو زيادة صعوبة امتصاص الجسم للكالسيوم، وهى تنقسم لنوعين:

النوع الأول : الأدوية المدرة البول والتي تزيد من كمية الكالسيوم التي يتم إخراجها من الجسم عن طريق البول.
النوع الثانى : بعض ادوية المضادات الحيوية وأدوية التطهير يمكن أن تخفض أيضًا مخازن الكالسيوم.

يذكر ان الكالسيوم من اهم العناصر الغذائية التى تساعد فى بناء العظام والاسنان ويساعد فى تنظيم ضربات القلب والحد من مخاطر ضغط الدم المرتفع ومهم لنمو الاجنة خلال فترة الحمل لذا لابد ان يتواجد فى الجسم بالنسب الكافية.
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