مدة الدراسة 5 سنوات بدلا من 6.. أبرز المعلومات عن قانون مزاولة مهنة الطب الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال منتصف مارس الماضى ويبدأ تطبيق القانون الجديد على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.



وحسب القانون الجديد الذى أصبحت مدة الدراسة 5 سنوات بدلا من 6، ولا يحصل خريج كلية الطب على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة إلا بعد اجتياز اختبارات تضعها الجهة المختصة بالتدريب، ونستعرض أبرز المعلومات عن القانون الجديد بعد تصديق الرئيس السيسى عليه.



1-مدة الدراسة 5 سنوات بدلا من 6.

2- يبدأ تطبيقه بالعام الدراسى الحالى 2018/2019.

3-قضاء تدريب إجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة خمس سنوات.

4-يكون التدريب الإجباري لخريجي كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات العسكرية التعليمية.

5-تتولى لجنة مشكلة التعليم العالى والاكاديمية الطبية العسكرية ونقابة الاطباء البشريين وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان بعد قضاء مدة التدريب الإجبارى.

6- الدراسة بكليات الطب، بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

7- يشترط اجتياز الخريج للامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.

8- يمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم.