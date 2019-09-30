Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مدة الدراسة 5 سنوات بدلا من 6.. أبرز المعلومات عن قانون مزاولة مهنة الطب الجديد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:22 م
قانون مزاولة مهنة
قانون مزاولة مهنة الطب
Advertisements
أسامة علي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال منتصف مارس الماضى ويبدأ تطبيق القانون الجديد على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.

وحسب القانون الجديد الذى أصبحت مدة الدراسة 5 سنوات بدلا من 6، ولا يحصل خريج كلية الطب على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة إلا بعد اجتياز اختبارات تضعها الجهة المختصة بالتدريب، ونستعرض أبرز المعلومات عن القانون الجديد بعد تصديق الرئيس السيسى عليه.

1-مدة الدراسة 5 سنوات بدلا من 6.
2- يبدأ تطبيقه بالعام الدراسى الحالى 2018/2019.
3-قضاء تدريب إجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة خمس سنوات.
4-يكون التدريب الإجباري لخريجي كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات العسكرية التعليمية.
5-تتولى لجنة مشكلة التعليم العالى والاكاديمية الطبية العسكرية ونقابة الاطباء البشريين وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان بعد قضاء مدة التدريب الإجبارى.
6- الدراسة بكليات الطب، بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.
7- يشترط اجتياز الخريج للامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
8- يمنح المتدربون مقابلا ماديا يساوى 80% من إجمالى ما يتقاضاه الطبيب المقيم.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. عرض جثة طفل سليمة تماما رغم وفاته منذ 500 عام .. تفاصيل مثيرة

بعد خلافها مع تركي آل الشيخ .. إليسا تظهر في الرياض مصابة بـ ذراعها .. فيديو

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

الزراعة تكشف حقيقة فيديو تجول حيوان وحيد القرن فى شوارع مصر .. فيديو

محمد على راح فى الوبا.. الخرباوى يفجر مفاجأة مدوية عن أهداف الإخوان القادمة

شطة: كنت أتمنى تدخل هذا الرجل لحل أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعرف عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض