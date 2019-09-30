إطلالة ياسمين الخطيب بالأبيض تثير إعجاب جمهورها.. شاهد

نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .



وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة جذابة، وهى مرتدية فستانا أبيض اوف وايت مكشوف الكتف، وعليه بعض الكرانيش التي أعطت شكل الوردة.



وكشف الفستان جسم ياسمين المتناسق ، واعتمدت ياسمين مكياجا هادئا وأنيقا، وشعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف، ومكياجا ناعما أبرز ملامحها الأنثوية .



إطلالة ياسمين الجريئة حازت على تعليقات الغزل من جمهورها : _



يا نهار ابيض، يا جمالو، قشطة، الجميلة، الابيض يليق بكي، عسل والله، ماشاء الله، قمر، يخرب بيت جمالك، بطة، الملكة، ابيض في ابيض".