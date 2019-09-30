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منوعات

إطلالة ياسمين الخطيب بالأبيض تثير إعجاب جمهورها.. شاهد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:43 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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محمد بدران
نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة جذابة، وهى مرتدية فستانا أبيض اوف وايت مكشوف الكتف، وعليه بعض الكرانيش التي أعطت شكل الوردة.

وكشف الفستان جسم ياسمين المتناسق ، واعتمدت ياسمين مكياجا هادئا وأنيقا، وشعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف، ومكياجا ناعما أبرز ملامحها الأنثوية .

إطلالة ياسمين الجريئة حازت على تعليقات الغزل من جمهورها : _

يا نهار ابيض، يا جمالو، قشطة، الجميلة، الابيض يليق بكي، عسل والله، ماشاء الله، قمر، يخرب بيت جمالك، بطة، الملكة، ابيض في ابيض".
إطلالة ياسمين الخطيب بالأبيض تثير إعجاب جمهورها.. شاهد
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