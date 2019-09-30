إطلالة ياسمين الخطيب بالأبيض تثير إعجاب جمهورها.. شاهد

نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة جذابة، وهى مرتدية فستانا أبيض اوف وايت مكشوف الكتف، وعليه بعض الكرانيش التي أعطت شكل الوردة.
وكشف الفستان جسم ياسمين المتناسق ، واعتمدت ياسمين مكياجا هادئا وأنيقا، وشعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف، ومكياجا ناعما أبرز ملامحها الأنثوية .
إطلالة ياسمين الجريئة حازت على تعليقات الغزل من جمهورها : _
يا نهار ابيض، يا جمالو، قشطة، الجميلة، الابيض يليق بكي، عسل والله، ماشاء الله، قمر، يخرب بيت جمالك، بطة، الملكة، ابيض في ابيض".
وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة جذابة، وهى مرتدية فستانا أبيض اوف وايت مكشوف الكتف، وعليه بعض الكرانيش التي أعطت شكل الوردة.
وكشف الفستان جسم ياسمين المتناسق ، واعتمدت ياسمين مكياجا هادئا وأنيقا، وشعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف، ومكياجا ناعما أبرز ملامحها الأنثوية .
إطلالة ياسمين الجريئة حازت على تعليقات الغزل من جمهورها : _
يا نهار ابيض، يا جمالو، قشطة، الجميلة، الابيض يليق بكي، عسل والله، ماشاء الله، قمر، يخرب بيت جمالك، بطة، الملكة، ابيض في ابيض".